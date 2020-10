Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, 13 de outubro, foi um dia especial para José Fidalgo. Lourenço, o filho mais velho do ator completou 11 anos. Uma data que o ator da SIC fez questão de assinalar nas redes sociais ao partilhar uma fotografia inédita ao lado do menino.

"E cá estamos juntos. São 11 anos cheios de momentos que temos aproveitado da melhor maneira. Somos 4. Tu, a Maria, o Simão e eu. E mais momentos iremos passar. Juntos. Hoje, este dia foi teu. Amo-te, meu puto", pode ler-se na legenda da imagem.

Recorde-se que Lourenço é fruto do antigo casamento de José Fidalgo com Fernanda Marinho. O ator é ainda pai de Maria, de cinco anos, fruto de uma outra relação. Já Simão, referido também na mensagem, é sobrinho do artista.

