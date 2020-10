Instagram

O irmão de Inês Herédia está de parabéns e a atriz não perdeu a oportunidade de lhe deixar uma mensagem especial nas redes sociais, onde também publicou algumas fotografias de momentos cruciais na sua vida, nomeadamente o dia do seu casamento com Gabriela Sobral.

De forma a dar a conhecer o seu irmão Inês Herédia começou por contar uma conversa entre os dois. “Este é o meu irmão Luís. A última conversa que tivemos, há uns dias, começou assim:

‘Yo’. ‘Pá... já leste Hemingway?’. ‘É mesmo?’. ‘Old Man and The Sea’. ‘A sério? Foda-&e, ok... ok ok! Vou tratar’. ‘... ya’”, escreveu.

“O Luís é capaz de ser uma das pessoas mais evoluídas da minha vida. Sempre teve uma inteligência superior à de toda a gente mas nunca quis fazer testes, sempre achou que as etiquetas não servem. Era genial na escola, queria ser engenheiro aero-espacial e tinha a vida toda planeada num Excel. Até que conheceu o jazz, a poesia, a literatura e a natureza; e quando todos achávamos que não se evoluía muito para além daquelas físicas todas, o Luís chegou a um lugar de uma outra dimensão qualquer. Gosto de acreditar que é o meu primeiro filho, mas na verdade, é ele quem me abre a cabeça. O Luís é dono de uma sede insaciável e essa inquietação levou-o para longe. Primeiro para o Camboja, depois para Berlim e agora de volta a Lisboa, continua a ser dos que não está totalmente aqui. Não parou de aprender e de estudar com os melhores e hoje, é brilhante em tudo o que faz, tem uma capacidade de se melhorar que às vezes acho que ele já veio com Inteligência Artificial. É o autor da ‘Divina Proibição’ (escreveu-a com 15 anos) e está neste momento a trabalhar em inúmeros projectos que vão rebentar nos próximos meses (tenho o privilégio de fazer parte de um deles). O Luís tem a voz mais assertiva que conheço e odeia discussões. Adora uma boa conversa sobre política, filosofia, livros, filmes; não papa grupos e não tem medo de muita coisa”, prosseguiu, antes de falar da relação chegada que os dois têm.

“O Luís é padrinho do Luís [um dos filhos gémeos de Inês Herédia], e quando a Gaby [Gabriela Sobral] ligou para a minha mãe a dizer ‘já nasceram’; o Luís estava também no carro a caminho do hospital e desatou a chorar como se fossem os filhos dele. Não me lembro de algum dia o ter visto chorar. O Luís faz anos hoje e a cada ano que passa, eu rebento de orgulho e de amor por tudo aquilo em que ele se vai tornando. Obrigada por tanta vida, Luís. Vá”, completou a atriz.