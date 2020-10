1 / 4 Instagram 2 / 4 Instagram 3 / 4 Instagram 4 / 4 Instagram

Catarina Gouveia casou-se no último sábado, 10 de outubro, com Pedro Melo Guerra, numa cerimónia romântica no Algarve. A acompanhá-la até ao altar, a atriz que atualmente veste a pele da bailarina Diana na novela da SIC Terra Brava, teve a sua mãe e esta quarta-feira, dia 14, revelou algumas fotografias inéditas desse momento de grande emoção.

“A minha mãe, a mãe que soube ser mãe e pai. O meu maior exemplo de força. A mulher mais incrível que conheço. Guiou o meu caminho até aqui, ensinando-me a importância dos verdadeiros valores, aqueles eu devia reconhecer e admirar num homem.

Entregou-me ao Pedro, ao amor da minha vida, ao homem mais doce, responsável e educado que eu conheço. (E ao mais charmoso, também☺️) Obrigada, mãe.

Nunca largaste a minha mão. Estenderei a minha eterna gratidão por ti, por todos os dias da minha vida❤️”, escreveu Catarina Gouveia na legenda destas fotografias que estão a deixar os seus admiradores encantados.

