Steven Ferdman

Este domingo, dia 11 de outubro, Cardi B completou 28 anos e celebrou a data com uma festa de arromba que foi alvo de muitas críticas. Entre as várias publicações com as comemorações, um destacou-se. É que a rapper acabou por publicar um 'nude' na sua conta de Instagram.

Apesar de ter apagado a fotografia onde surge no sofá com os seios descobertos, a Internet não perdoou e a imagem já virou alvo de piada nas redes sociais, apontando para o tamanho das aréolas dos seios.

A artista norte-americana decidiu então recorrer ao Twitter para comentar o incidente. "Senhor, porque têm que me fazer tão estúpida e atrasada? Porquê?", começou por dizer num vídeo onde só aparece a sua voz. "Não me vou culpar por isto. Vou comer o pequeno-almoço e depois vou para a festa", acrescentou.

"Não vou pensar nisso... Não, não vou. É o que é. Uma m**** aconteceu. Não é sequer a primeira vez. Eu costumava ser uma stripper, então tanto faz. Ai, meu Deus", concluiu.

Depois de surgir um rumor de que Cardi B queria processar alguém após o deslize, a rapper esclareceu: "Ninguém será processado. Foi meu erro. M**** acontece".

Recorde-se que também o ator Chris Evans partilhou uma fotografia sexualmente explícita por engano, deste caso do seu pénis, nas redes sociais.