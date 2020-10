Reprodução Instagram, DR

Andreia Rodrigues decidiu brindar os seus seguidores nas redes com uma publicação especial. Esta quarta-feira, 14 de outubro, a apresentadora partilhou uma nova fotografia da filha, a pequena Alice, durante um passeio na praia.

"Sobre o dia de ontem e sobre o amor para a vida toda", escreveu na legenda da imagem em que a menina surge a brincar com Roma, a sua fiel companheira de quatro patas.

Recorde-se que atualmente, Andreia Rodrigues está grávida da segunda filha, fruto do casamento com Daniel Oliveira. O casal está junto há dez anos, tendo trocado alianças em junho de 2017 numa cerimónia que decorreu no Palácio dos Seteais, em Sintra. Em maio de 2018, deram as boas-vindas à primeira filha, Alice.