Foi no passado dia 8 de outubro, que Tatiana Oliveira e Bruno Fernandes subiram novamente ao altar e trocaram alianças.

Entretanto, o casal tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais várias imagens do grande dia, incluindo um vídeo com os melhores momentos da cerimónia, que está a comover os fãs.

"Eu nunca tive dúvidas de que tinham sido feitos um para o outro", comentou uma internauta na página de Instagram da jovem de Santa Maria da Feira, seguindo-se comentários como : "Que lindoossssss ❤️ Ajudam a acreditar que há Amor" ou "Adorei o final da vossa história sempre foram autênticos parabéns muitas felicidade e que as vida sorria sempre".

Recorde-se que Tatiana Oliveira e Bruno Fernandes conheceram-se durante a segunda temporada de Casados à Primeira Vista, onde trocaram alianças pela primeira vez. Porém, após o fim do programa da SIC, o casal decidiu seguir caminhos separados, tendo oficializado o divórcio em janeiro deste ano. Entretanto, meses depois, ambos decidiram dar uma nova oportunidade ao amor.

