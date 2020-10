1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

Tatiana Oliveira partilhou com os seus seguidores nas redes sociais novos pormenores do seu segundo casamento com Bruno Fernandes, que conheceu na segunda edição do programa Casados À Primeira Vista, da SIC.

“A troca das nossas alianças 💍 Decidimos usar as mesmas alianças do programa pois fazem parte da nossa história ❤️”, escreveu a jovem enfermeira de Santa Maria da Feira no Instagram.

No passado dia 8 de outubro, a enfermeira casou-se com Bruno Fernandes, o comercial com que conheceu durante segunda edição do programa Casados À Primeira Vista, tendo decidido divorciar-se no fim. Contudo, o amor acabou por falar mais alto e Tatiana e Bruno reataram a sua relação e agendaram novo casamento, já fora do programa, para o passado mês de agosto. A pandemia trocou-lhes as voltas e obrigou-os a adiar o enlace, mas o casal não desistiu e subirá ao altar sob o olhar atento de amigos e familiares.

