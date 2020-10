Reprodução Instagram, DR

Anselmo Ralph tem motivos para celebrar. O filho mais novo do artista, o pequeno Christian, celebra um mês de vida. Uma data que o músico fez questão de assinalar nas redes sociais esta segunda-feira, 12 de outubro, com um enternecedor retrato de família.

"E que DEUS abençoe este primeiro mês do nosso pequeno Christian", escreveu Anselmo Ralph na legenda da imagem em que surge acompanhado pela mulher, Madlice Cordeiro, com o bebé nos braços, e os outros dois filhos do casal: Alícia, de 12 anos, e Jadson, de oito.

Na publicação, o cantor angolano acrescentou, ainda, as hashtags: "pai babado" e "homem abençoado".

