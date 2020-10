Depois de Max Ehrich ter revelado ter descoberto o fim do noivado com Demi Lovato através de um "tablóide", o ator foi visto este fim de semana na mesma praia onde havia pedido em casamento a cantora.

Em vídeos e fotografias partilhadas nas redes sociais, Max é visto sentado sozinha e a certa altura levanta-se para anda um pouco antes de se sentar novamente e acaba mesmo por chorar.

A artista tem mantido a discrição sobre o assunto, embora tenha lançado uma música que parece ser acerca do ex-noivo, mas na semana passada Max foi entrevistado no aeroporto de Los Angeles pelo TMZ e pediu para que parassem de fazer bullying com ele por causa da separação.