Este fim de semana, onde o calor surpreender outubro, Carolina Loureiro aproveitou para estar estar com a família e passear. A apresentadora do Fama Show e WHAT'S UP TV partlhou um desses momentos ao lado das duas fllhas mais velhas nas redes sociais.

»» CAROLINA PATROCÍNIO SOBRE A EDUCAÇÃO DAS FILHAS: "QUANDO O GONÇALO SE CHATEIA FICA TUDO EM SENTIDO"

“Com 50% dos meus filhos”, escreveu na legenda ao lado de Carolina, de dois anos, e Frederica, de quatro anos. Tal como a mãe, as meninas vestem looks muito idênticos. As três surgem com tops brancos e calções de ganga. E enquanto as filhas estão de ténis, Carolina escolheu antes umas botas pretas.

» Carolina Patrocínio mostra pormenores do quarto do filho mais novo