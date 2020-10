Reprodução Instagram, DR

Katia Aveiro decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A irmã de Cristiano Ronaldo partilhou uma enternecedora montagem onde mostra as semelhanças que tem com a filha mais nova, Valentina, a dormir.

"Não sei quem a minha filha foi puxar??? Dorme que nem uma desengonçada, não é lady sentada nem deitada, faz acrobacias até a dormir... Descontração ao máximo do ’tou nem aí’", escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que a menina, de um ano, é fruto do relacionamento de Katia Aveiro com empresário brasileiro Alexandre Bertolucci Júnior. A madeirense é ainda mãe de Rodrigo, de 20 anos, e Dinis, de dez, fruto da anterior relação com José Pereira.

