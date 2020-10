1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Foi no programa Casa Feliz, da SIC, que Catarina Manique e António Hipólito - ambos ex-candidatos de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? - assumiram o namoro. Os dois agricultores conheceram-se no início de agosto, durante uma emissão especial do programa Domingão dedicada ao formato em que ambos participaram e a empatia foi imediata.

Entretanto, a namorar há um mês, Catarina Manique e António Hipólito não escondem a paixão. Prova disso são as mais recentes fotografias partilhadas pelo casal nas redes sociais em que ambos posam apaixonados lado a lado.

"Fizemos esta sessão e ainda não imaginava, pelo menos eu, o que o futuro nos ia reservar. Que o futuro nos traga coisas boas, que continuemos a ser amigos, companheiros. Mas é claro que o melhor vamos guardar sempre para nós. Obrigada a todos pela força e apoio que nos têm dado", escreveu a agricultora na sua página de Instagram.

