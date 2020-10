Foi nas manhãs da rádio Comercial que Cristina Ferreira falou do impacto negativo que as mensagens nas redes sociais podem ter na autoestima. Com 1,4 milhões de seguidores no Instagram, a apresentadora leu alguns dos insultos que recebe diariamente.

Na manhã da quarta-feira passada, dia 7, Cristina Ferreira confessa que há uma seguidora que todos os dias faz questão de lhe enviar coisas terríveis. "És uma grande vaca, achas-te tão importante que de importante não tens nada, és uma supérflua, o dinheiro subiu-te à cabeça grande cabra, não passas de uma velha frustrada cheia de celulite nas banhas, tens umas ancas tão grandes que quase viras o iate. Vai mas é para casa tomar conta do teu filho, aprende a cozinhar e a passar a ferro sua vaca presunçosa. Já não suporto ouvir falar de ti. A tua voz é de uma bimba peixeira, metes nojo ao mundo", leu durante a emissão.

"O que leva uma pessoa a dizer isto?!", questionou com alguma indignação. A gravidade do que leu é uma amostra do que recebe diariamente, segundo a mesma, e sublinha que tem segurança para lidar com este tipo de comentários, mas nem todos têm.

"Eu se não tivesse uma estrutura muito forte, e não tivesse pessoas à volta que me seguram, porque sozinhos não somos nada, já me tinha suicidado há anos. As pessoas não têm noção das implicações que uma frase pode ter. As palavras magoam muito, são verdadeiras armas de arremesso", assegurou.

