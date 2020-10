João Baião está de parabéns. Esta quinta-feira, 8 de outubro, o apresentador celebra 57 anos. Uma data que Tânia Ribas de Oliveira, amiga de longa data do rosto da SIC, fez questão de assinalar nas redes sociais com uma mensagem emotiva, que espelha a cumplicidade existente entre os dois apresentadores.

"Já ouvi quem te chamasse “o melhor de todos nós”. Sei o que digo quando concordo, porque não há absolutamente ninguém como tu. Eu podia falar sobre a tua alegria, a tua empatia, a tua inigualável capacidade de fazer com que os outros se sintam bem, a tua magia dentro e fora de um ecrã de televisão. Porque a Televisão é isso mesmo: é aquilo que fazemos chegar aos outros, sempre mais importantes do que nós, através de um simples écran. Parece fácil! Parece ainda mais fácil para ti, que reages com a mesma naturalidade e espontaneidade quando estás a trabalhar ou quando estás em casa. Estás feliz. Apesar de, no dia do teu aniversário, olhares ainda mais vezes para o céu do que nos outros dias, sabes que as tuas estrelas estão felizes com os filhos que deixaram a fazer bem ao mundo. Desejo-te um dia de luz, meu Amor. Não há sombra, quando tu estás. O dia é teu. Celebro-te cheia de amor, porque é Amor eterno o que sinto por ti. Parabéns, meu João! Que sejas sempre amado! Que recebas em dobro o amor que espalhas, como magia, todos os dias da tua vida. Amo-te"