Luciana Abreu decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A atriz e cantora recordou vários momentos com as quatros filhas, entre os quais um vídeo em que surge a cantar com a filha mais velha, Lyonce, de nove anos.

Mãe e filha interpretam o tema Hallelujah, um momento que deixou Luciana Abreu cheia de orgulho e os internautas completamente deliciados, conforme pode ver no vídeo acima.

Recorde-se que tal como Lyanni, de oito anos, Lyonce é fruto do antigo relacionamento da artista com Yannick Djaló. Já as filhas mais novas da atriz de Terra Brava, as gémeas Amoor e Valentine, de quase três anos, são fruto do casamento terminado com Daniel Souza.