Esta quinta-feira, 8 de outubro, é um dia especial para Débora Monteiro e o companheiro, Miguel Mouzinho. A atriz e o empresário celebram nove anos de namoro e as filhas do casal, as gémeas Alba e Júlia, completam três meses de vida. Uma data que Débora Monteiro fez questão de assinalar nas redes sociais com uma fotografia única, captada semanas depois do nascimento das duas meninas.

"Hoje fazemos nove anos de namoro e 3 meses de piriris. Aqui elas ainda não tinham um mês , tenho a Alba ao colo e a Júlia estava no colo da tia", começou por escrever na legenda da imagem em que surge ao lado do namorado e de umas das filhas.

"Quando vi a foto, fiquei com vergonha do meu corpo e não queria que me vissem assim. Mas hoje que celebramos o nosso amor, a nossa família, tenho de partilhar esta imagem que é real e cheia de amor... Estávamos a ver no álbum de família do Miguel as fotos dele, para saber qual delas saía ao pai. Somos mesmo muito sortudos e que seja sempre assim... Amo-te, Mi e a essa tua imagem de pai com bigode", rematou.

