Foi um dia de muitas flores, presentes e família. No entanto, houve um presente que se destacou no 58.º aniversário de Júlia Pinheiro: aquele que foi oferecido pelo seu 'marido televisivo'.

"A prenda que me deixou extasiada", antecipou a apresentadora da SIC, antes de desvendar o presente que pode ver no vídeo acima. Trata-se de um fato completo -calças, blusa e blazer - com padrão às bolinhas. "É de um chique. Oh Manel, dás cabo de mim", revelou.

VEJA AQUI, o que Júlia Pinheiro recebeu no ano passado de Manuel Luís Goucha por altura do seu aniversário.