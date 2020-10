Instagram

Os últimos tempos não têm sido fáceis para Sara Norte. A morte da irmã mais nova, Beatriz, aos 14 anos, vítima de uma leucemia deixou a atriz muito abalada e veio, inevitavelmente, reavivar a tristeza da partida da mãe, Carla Lupi, em julho de 2012, após uma dura luta contra um cancro do pulmão.

Instagram

Esta segunda-feira, 5 de outubro, Sara Norte recordou as duas com uma fotografia antiga, na legenda da qual colocou apenas em emoji em forma de flor.

A caixa de comentários da publicação encheu-se de palavras de carinho. “Um abraço muito apertado”, escreveu o ator José Raposo, com quem Sara Norte contracenou na série de sucesso da SIC Golpe de Sorte. “És muito parecida com a tua mãe. Muita força, querida Sara”, “Tenho imensas saudades da minha amiga. Fico muito triste cada vez que penso que nunca mais a verei” ou “Como te entendo, querida Sara. Perdi a minha mãe recentemente…” ou “Força, querida. Estão as duas a sorrir e a brilhar para ti”, lê-se entre muitos outros comentários.