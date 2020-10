SIC

Aos 34 anos, e depois de já ter sido mãe de um rapaz, Oliver, de 16 meses, Jessica Athayde reconhece que, no que toca a roupa interior, aposta essencialmente no conforto. Contudo, recentemente partilhou com os seus seguidores nas redes sociais imagens de uma campanha onde se deixou fotografias em lingerie e escreveu: “A minha roupa interior não é por norma a mais sexy, sou adepta do confortável como já disse várias vezes. Mas um dia não são dias, e hoje decidir dar tudo em rendas e usar o presente que a Intimissimi me deu”.

1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

A atriz quis saber a opinião dos seus seguidores e terminou o post com uma pergunta: “Giro não é? E sim, estou a encolher a barriga 😂❤️ Qual gostam mais? O conjunto ou o body?”.

Instagram

E entre as muitas respostas que recebeu, há uma que se destaca: a do apresentador da SIC João Manzarra, com quem namorou durante mais de dois anos, tendo a relação terminado em 2013. “Gosto mais do body”, brincou o profissional de televisão, mostrando que os dois mantêm uma bonita e descontraída relação de amizade. Esta resposta divertiu os fãs de Jessica Athayde, que colocaram dezenas de gostos no comentário.

Recorde-se que os ambos já falaram publicamente sobre os motivos que ditaram a separação, mas parece não haver consenso. A atriz garante que foi João Manzarra quem tomou a decisão e assume que sofreu “horrores”. Saiba mais AQUI!