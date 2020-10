Instagram

“Fazer televisão é das actividades mais nobres que podem existir. Entreter os outros, informá-los, prender a atenção de cada um é entusiasmante e difícil. Costumo dizer que a televisão foi a irmã que não tive, tanta a companhia que me fez. Hoje a @sicoficial faz anos. Durante dois anos foi ali que vivi a paixão do que escolhi para mim. Hoje e sempre vou desejar o melhor. Porque o melhor dos outros será sempre o motor para o melhor de nós. Parabéns a todos. Parabéns à SIC 🎉”, escreveu Cristina Ferreira nas redes socias, no dia em que a estação de Paço de Arcos comemora o seu 28.º aniversário.

Recorde-se que a apresentadora de televisão saiu da SIC no passado dia 17 de julho, de forma inesperada, depois de dois anos à frente das manhãs do canal.