“Este sou Eu na minha estreia na SIC, há vinte anos e onde estive 18 com a maior devoção e entrega. Anos com direito a tudo o que são emoções e estados de alma numa relação. A SIC foi a minha mãe profissional. 18 anos depois, o filho precisou voar. Hoje não está na festa porque está noutro caminho feliz, mas como qualquer filho que sai de casa, não se esquece de ligar à mãe a dar os parabéns, porque é importante termos memória do caminho. Memória e gratidão. Gratidão é a palavra chave nesta profissão. E na vida! Parabéns @sicoficial”, escreveu Cláudio Ramos no Instagram, na legenda de uma fotografia tirada no início da sua carreira.