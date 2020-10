Drew Angerer

Depois de ter recebido o teste com a confirmação de que contraiu o novo coronavírus como foi anunciado esta sexta-feira, dia 30 de setembro, Donald Trump deixou a Casa Branca para ir para o hospital como precaução como fez questão de revelar numa mensagem de vídeo no Twitter.

O presidente dos Estados Unidos referiu ainda que a sua esposa, Melania Trump, também se encontrava "muito bem", e agradeceu a todos pelo "apoio incrível".

O presidente norte-americano de 74 anos, que está com sintomas leves associados à Covid-19 como febre, tosse e dificuldades respiratórias, publicou novamente na rede social onde escreveu: "Estou bem, acho eu! Obrigado a todos. AMOR!!!", lê-se.

De acordo com o "New York Post", Trump irá permanecer no hospital Walter Reed "nos próximos dias" na suite presidencial do hospital, onde continuará a exercer as suas funções oficiais.

Sabe-se que Donald Trump está a ser tratado com o medicamento remdesivir, também usado em Portugal para o tratamento da doença.