César Mourão está radiante com esta nova fase da sua vida. O apresentador da SIC foi pai pela terceira vez de um menino, o pequeno Xavier, fruto da relação com Joana Lousão, no passado dia 1 de outubro.

Dois dias depois de ter sido anunciado o nascimento do bebé, César brindou os fãs com um fotografia do filho onde se pode ver apenas metade do rosto e a pulseira da maternidade. "Xavi", escreveu apenas com um emoji do coração.

A caixa de comentários está cheia de seguidores a felicitarem o radialista, que não puderam de reparar num outro pormenor. "Essas bochechas", disse uma internauta. "Pelo menos esta bochecha é como a do pai", escreveu outra.