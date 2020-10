Instagram

Pimpinha Jardim brindou os seus seguidores nas redes sociais com uma nova fotografia do seu filho mais novo, Tomás, de seis meses. Na imagem, o menino aparece a dormir tranquilamente no colo da mãe e os internautas mostraram-se completamente rendidos a tanta ternura.

“Que bebé lindo. Um doce”, “Um amor o Tomás” ou “Tão querido”, pode ler-se entre outras comentários.

Recorde-se que a filha de Cinha Jardim e o marido, o empresário Francisco Spínola, são ainda pais de Francisco, de oito anos, e Raúl, de cinco.

