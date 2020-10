Getty Images

O mundo ficou muito sensibilizado com a comovente mensagem que Chrissy Teigen escreveu nas redes sociais sobre a perda do seu bebé durante a gravidez, mas houve também quem criticasse o facto da modelo ter partilhado fotografias profundamente íntimas do momento. Kate Beckinsale saiu em sua defesa e revelou que também já sofreu uma tragédia semelhante anos antes.

"Como se houvesse algum protocolo durante a calamidade devastadora que encoraja as pessoas que não a conhecem ou à sua família a dizer como ela deveria lidar com o inimaginável", começou por dizer Kate na sua conta de Instagram, referindo-se a Chrissy.

Foi então que revelou o seu segredo mais bem guardado: "Anos atrás, perdi um bebé às 20 semanas. Consegui manter a minha gravidez quieta, desabei completamente por dentro e ninguém sabia."

"Há tristeza, vergonha e choque que vêm com uma experiência como esta, além do esgoto do teu corpo continuar, após a perda, a agir como se tivesse um filho para criar. O leite chega... sem ninguém para alimentar", explicou.

A atriz disse que o período descrito acima pode ser o "tempo mais solitário e que mais destrói a alma", principalmente se não tiver um companheiro solidário como o marido de Chrissy, o cantor John Legend.

"Acho que é uma honra ter permissão para a dor de outra pessoa, especialmente com um assunto como este", afirmou, escrevendo ainda uma mensagem de apoio para todas as mulheres e casais que passaram pelo mesmo.

Recorde-se que Kate tem um filha, Lily, de 21 anos, fruto do anterior casamento Michael Sheen.