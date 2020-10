Hugo Burnand

A princesa Beatrice casou-se em segredo no passado dia 17 de julho, depois do casamento ter sido adiado diversas vezes devido à pandemia do novo coronavírus. Entretanto, houve outro casamento secreto. A neta da princesa Alexandra, prima-irmã da rainha Isabel II trocou alianças no fim-de-semana passado.

Este sábado, dia 26 de setembro, Flora Ogilvy disse "sim" ao marido, Timothy Vesterberg, ex-jogador profissional de hóquei da Suécia, na capela real do Palácio de St. James, em Londres. Embora as núpcias tenham sido em segredo durante alguns dias, o casal acabou por dar a notícia ao partilhar uma fotografia do dia do casamento onde se pode ver Flora a usar um vestido clássico e simples de Emilia Wickstead.

Flora, que é consultora de arte, não é tão conhecida do público como os seus primos afastados, o príncipe Harry e o príncipe William, mas já esteve presente em alguns eventos reais.