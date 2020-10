Instagram

“A vida toda ♥️ Há alguma coisa melhor do que o sorriso e a felicidade dos nossos filhos?”, escreveu Andreia Rodrigues no Instagram, na legenda de uma fotografia amorosa onde surge com a filha, Alice, de dois anos, ao colo.

Recorde-se que a apresentadora anunciou há dias que a família que está a construir ao lado de Daniel Oliveira, Diretor Geral de Entretenimento do Grupo Impresa, vai aumentar. O casal até já sabe o sexo do bebé. Descubra tudo AQUI!

Andreia Rodrigues esteve na terça-feira, dia 29, à conversa com Diana Chaves e João Baião na Casa Feliz e recordou os abortos que sofreu e falou da forma como superou esses momentos mais tristes. Reveja no vídeo abaixo: