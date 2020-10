Instagram

Diogo Clemente partilhou na sua página de Instagram uma fotografia da sua infância para assinalar uma data importante, que se comemorou esta quinta-feira, 1 de outubro, e brincou com o facto do seu filho do meio, de três anos, ser muito parecido consigo. “O Benjamin também deseja um feliz dia da música”, escreveu o músico na legenda da imagem.

Os seus admiradores não tardaram a constatar que, de facto, o menino tem muitas semelhanças com o pai. “O Benjamim é a tua cara chapada”, “Quase que podia ser o Benji” ou “Igual. Os garotos têm mesmo a quem sair. Brasas!”, pode ler-se entre muitos outros comentários.

Recorde-se que, além de Benjamim, Diogo Clemente tem ainda mais dois filhos, Santiago e Guilherme, de quatro e um ano e meio, respetivamente, também nascidos da relação de cinco anos com Carolina Deslandes. Os dois artistas anunciaram recentemente a sua separação, mas continuam a manter uma boa relação e focados e assegurar a estabilidade emocional dos filhos.