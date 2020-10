Instagram

“8 anos de Maria Inês. A filha mais docinha, que adora falar ‘à bebé’ e deitar-se ao colo da mãe, onde há-de caber sempre, mesmo que as pernas compridas se estendam no sofá. A que vibra com as músicas da televisão, enquanto imita as danças dos videoclipes; a que adora mergulhar nas histórias dos livros que lê, sem que ninguém lhe diga para o fazer, todas as noites. A que na escola é barra mesmo sem se esforçar mas que faz questão de parecer sempre distraída com tudo - só para não se chatear. A dona das birras mais monumentais mas também das gargalhadas mais cómicas da história da humanidade. Adoro-te filha. Que a tua vida seja linda como tu ♥️”, escreveu Catarina Raminhos no Instagram, na legenda de uma fotografia da sua filha do meio.

Instagram

A autora e blogger e o marido, o humorista António Raminhos, são ainda pais de mais duas raparigas: Maria Rita, de dez anos, e Maria Leonor, de quatro.