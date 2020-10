1 / 4 Instagram 2 / 4 Instagram 3 / 4 Instagram 4 / 4 Instagram

“Terminei os meus deveres profissionais em Inglaterra. E neste momento encontro-me a caminho de Portugal. E não poderia estar mais entusiasmada, pois faltam 8 dias para o nosso casamento. Durante a próxima semana será recheada de ansiedade por bons motivos, pois iremos acertar últimos preparativos para o nosso dia! 💖”, escreveu Tatiana Oliveira, uma das participantes da segunda edição do programa de sucesso da SIC Casados À Primeira Vista.

No próximo dia 8 de outubro, a enfermeira de Oliveira de Azeméis voltará a trocar alianças com Bruno Fernandes, o comercial com que se casou durante a experiência social, tendo decidido divorciar-se no fim. Contudo, o amor acabou por falar mais alto e Tatiana e Bruno reataram a sua relação e agendaram novo casamento, já fora do programa, para o passado mês de agosto. A pandemia trocou-lhes as voltas e obrigou-os a adiar o enlace, mas o casal não desistiu e subirá ao altar sob o olhar atento de amigos e familiares – e sobretudo do pequeno Afonso, de quatro anos, filho do comercial – dentro de uma semana.

Reveja no vídeo abaixo o emotivo pedido de casamento em direto: