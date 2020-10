Esta quarta-feira, dia 30 de setembro, foi um dia muito especial para Maria Odete Brito de Miranda, conhecida pelo nome artístico Gretchen. Foi o 18º casamento da cantora de 61 anos e esse está a ser um dos assuntos mais comentados do Brasil.

A cerimónia aconteceu num clube náutico, o Náutico Marine Club, em Belém, onde Gretchen e o agora marido, o músico Esdras Nascimento, vivem desde que começaram a namorar.

Apesar da amiga de Luciana Abreu ter tido aquele que é considerado o casamento do ano e ter feito uma entrada em grande, chegando de barco, os seus filhos não estiveram presentes.

Recorde-se que Gretchen, antiga atriz porno, anunciou a separação do empresário português Carlos Marques, no início do ano.