Em tempos de pandemia devido ao novo coronavírus, Madonna decidiu aproveitar o quintal da sua casa para fazer a festa de aniversário de um dos seus seis filhos. David Banda completou 15 anos e teve uma mega festa.

A cantora revelou alguns pormenores desse dia tão especial com os seus fãs. Madonna começa por explicar que o menino tem um nome de nascença que lhe foi dado pelos ancestrais da tribo no Malawi (África), país onde nasceu.

No vídeo acima pode-se ver David a dançar um dos maiores 'hits' da artista, a música 'Like a Virgin' e, entretanto, as suas irmãs gémeas, Estere e Stella, de oito anos, surgem a cantar karaoke.

Num outro momento da gravação, o aniversariante tenta acertar com um taco de baseball numa pinhata com o rosto de Donald Trump. Apesar da festa ter estado mais pessoas, como amigos e familiares, alguns convidados usava máscara enquanto dançavam.

Recorde-se que além de David, Estere e Stelle, a cantora é ainda mãe de Mercy James, de 14 anos, Rocco Richie, de 20 anos e Lourdes Maria, de 23 anos.