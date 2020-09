Apesar de estarem juntos há 26 anos, Luísa Castel-Branco e Francisco Colaço têm optado por prezar pela discrição no que diz respeito à exposição pública. Porém, esta terça-feira, 29 de setembro, a ex-comentadora do programa Passadeira Vermelha decidiu abrir uma exceção e declarou-se ao companheiro nas redes sociais, no dia do seu aniversário.

"Ele hoje faz anos . E esta fotografia, em que caminhamos os dois; passo a passo, diz tudo o que têm sido estes vinte seis anos", começou por escrever na legenda da imagem em que ambos surgem a caminhar de braço dado.

"Com altos e baixos, mas sempre de mãos dadas perante a vida. Parabéns, meu amor ! Que continuemos a percorrer o tempo que nos resta, com esta cumplicidade e necessidade de estarmos juntos", rematou.

Reprodução Instagram, DR