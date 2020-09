Jason Kempin

A notícia de que a irmã de Naya Rivera teria alugado uma casa para morar com o ex-marido da atriz de 'Glee', Ryan Dorsey despoletou várias críticas dando a entender que poderia haver algo mais do que um vínculo familiar. Nickayla decidiu responder e explicar a razão.

"Na altura mais sombria da minha vida, a única coisa que importa são os meus amigos e a minha família. Estar presente para o meu sobrinho, embora eu não possa estar para mim mesma", escreveu.

A modelo explica o drama que a ela, o ex-cunhado e o sobrinho, Josey, de quatro anos, estão a tentar superar a morte de Naya, que faleceu por afogamento num lago. "Não estou preocupada com a aparência das coisas porque ninguém pode ver cada momento agonizante que todos suportamos", continuou. Recorde-se que o menino foi encontrado a dormir dentro do barco que Naya tinha alugado para passear com o filho.

"Aprendi que o que mais importa é mostrar compaixão, não julgar os outros e nunca dar um momento como garantido. Espero que todos vocês possam fazer o mesmo", afirmou.

