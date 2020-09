Reprodução Instagram, DR

Maria Cerqueira Gomes usou as redes sociais, esta terça-feira, 29 de setembro, para reagir aos rumores que davam conta de que poderia estar infetada com Covid-19. Rumores, esses, que surgiram, após a apresentadora ter falhado o programa de televisão Somos Portugal, no último domingo, dia 27, acabando por ser substituída por Maria Botelho Moniz.

Através de pequenos vídeos partilhados na sua conta de Instagram, Maria Cerqueira Gomes revelou que se submeteu ao teste de despistagem ao novo coronavírus e que atualmente se encontra a cumprir quarentena.

"Estou em casa, em isolamento profilático, não tenho Covid, fiz o teste. Estive em contacto com uma pessoa muito próxima que deu positivo…ficarei por casa ..até ao próximo dia 6”, explicou a apresentadora, tranquilizado, desta forma, os fãs.

No final, Maria Cerqueira Gomes aproveitou ainda para agradecer todas as mensagens de carinho e preocupação que tem recebido. Ora veja: