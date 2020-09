Esta terça-feira, 29 de setembro, é um dia especial para Débora Monteiro. A mãe da atriz completa mais um aniversário. Uma data que Débora Monteiro fez questão de assinalar nas redes sociais com uma mensagem de amor dedicada à progenitora e uma imagem muito especial.

"Hoje a mãe, avó e em breve bisavó, faz anos. Parabéns à mulher que me inspira sempre. Amo-te, Mãe", escreveu Débora Monteiro na legenda de uma imagem em que a mãe surge a beijar uma das suas filhas gémeas.

Recorde-se que foi em julho deste ano que Débora Monteiro deu as boas-vindas às duas primeiras filhas, Alba e Júlia. As duas meninas são fruto do relacionamento da atriz de Terra Brava com Miguel Mouzinho.

Reprodução Instagram, DR