A filha mais nova de Kobe Bryant, a pequena Capri, de um ano, está a emocionar as redes sociais. Isto porque Vanessa Bryant - viúva do ex-basquetebolista que perdeu a vida num acidente de helicóptero - partilhou um vídeo enternecedor da menina em que esta surge a segurar um quadro com uma fotografia do pai.

"Quem é este?", pergunta Vanessa Bryant à filha, que responde: “Papá", fazendo, desta forma, a delícia de vários internautas

Mas não fica por aqui. Vanessa acrescenta ainda: "Este é o teu pai. Ele ama-te".

Recorde-se que a além de Kobe Bryant, também a filha mais velha do casal, Gianna, perdeu a vida no acidente de helicóptero, que ocorreu a 26 de janeiro em Calabasas, no estado norte-americano da Califórnia.

O antigo jogador da equipa dos Lakers e Vanessa Bryant estavam casados há 18 anos. Além de Gianna e Capri, o casal teve mais duas filhas.

Reprodução Instagram, DR