É um dos assuntos do momento nas redes sociais. A estreia do jornalista Cláudio França como pivô da SIC Notícias tem gerado inúmeras reações, incluindo de rostos bem conhecidos. Foi o caso de Carolina Deslandes que fez questão de assinalar este "passo para a inclusão", aproveitando para aplaudir o canal

"Apesar de ouvirmos que “somos todos iguais”, a verdade é que ainda há muitas pessoas a quem lhes é imposto um limite nos sonhos, um teto. Porque puro e simplesmente não vão ter as mesmas oportunidades, porque crescem a a lidar com o não, com o “vai ter de esperar”", começou por escrever.

"Este passo, este dia em que um negro de rastas é posto como apresentador de um jornal, é mais do que um passo para a inclusão, para a representatividade. É quebrar esse tecto dos sonhos, é deixar uma comunidade acreditar que pode finalmente ser tudo. Estou muito feliz e muito orgulhosa da SIC. Cláudio, parabéns!", rematou