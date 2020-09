Instagram

Se inicialmente Carolina Loureiro escolheu manter a sua relação com Vítor Kley longe de todos os olhares curiosos, agora a protagonista da novela Nazaré, da SIC, já não esconde que está completamente encantada pelo músico brasileiro.

A pandemia Covid-19 obrigou o casal a ficar afastado durante cerca de cinco meses, com um oceano a separá-los, mas as mais recentes imagens partilhadas por ambos mostram que, depois do reencontro, estão mais unidos do que nunca.

Esta quinta-feira, 24 de setembro, Carolina Loureiro encantou os seus admiradores com uma fotografia romântica tirada na praia. Na legenda escreveu apenas: “Até à lua e voltar 💫”.

Recorde no vídeo abaixo a primeira entrevista conjunta do casal: