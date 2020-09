Instagram

“Faz hoje um ano.

Saudades de adormecer ao som da tua voz.

Até um dia, meu pai

O teu puto 😁”, começou por escrever José Fidalgo nas redes sociais, na legenda de uma fotografia onde surge ao lado do pai.

E para assinalar este primeiro aniversário da sua morte, o ator escolheu ainda a letra do tema Menino D’Oiro, de Zeca Afonso. Ora veja:



“O meu menino é d'oiro

É de oiro fino

Não façam caso que é pequenino

O meu menino é d'oiro

D'oiro fagueiro

Hei-de levá-lo no meu veleiro.



Venham aves do céu

Pousar de mansinho

Por sobre os ombros do meu menino

Do meu menino, do meu menino

Venha comigo venham

Que eu não vou só

Levo o menino no meu trenó.



Quantos sonhos ligeiros

pra teu sossego

Menino avaro não tenhas medo

Onde fores no teu sonho

Quero ir contigo

Menino de oiro sou teu amigo



Venham altas montanhas

Ventos do mar

Que o meu menino

Nasceu pra amar

Venha comigo venham

Que eu não vou só

Levo o menino no meu trenó.



O meu menino é d'oiro

É d'oiro é de oiro fino ....



Venham altas montanhas

Ventos do mar…”