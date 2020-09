Reprodução Instagram, DR

Foi em julho deste ano que Débora Monteiro deu as boas-vindas às duas primeiras filhas, as gémeas Alba e Júlia. Desde então, a atriz tem dado provas nas redes sociais de que é uma mãe 'babada'. Ainda esta sexta-feira, 25 de setembro, Débora partilhou um vídeo enternecedor com uma das meninas, onde é possível ver o seu rosto na perfeição.

Recorde-se que Alba e Júlia são fruto do relacionamento de cerca de oito anos da atriz de Terra Brava com Miguel Mouzinho.

Veja o momento no vídeo abaixo: