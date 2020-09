Reprodução Instagram, DR

Antes de embarcar no helicóptero, Rebel Wilson partilhou uma imagem ao lado das atrizes Helen Mirren e Kate Backinsale, mas o que chamou mais a atenção foi o seu novo namorado, Jacob Busch, de 29 anos.

O grupo aventurou-se no Mónaco para participar na gala solidária 'Planetary Health', organizada pelo príncipe Alberto, que aconteceu esta quinta-feira, dia 24 de setembro, onde Rebel fez a sua primeira aparição pública num tapete vermelho desde a sua drástica perda de peso. Recorde-se que a atriz já perdeu 18 quilos. Saiba o segredo aqui.

De acordo com a People, o casal foi apresentado por um amigo em comum no ano passado, mas o romance começou durante a quarentena do novo coronavírus quando Rebel estava na Austrália e Jacob estava em L.A. O relacionamento terá se tornado mais sério quando a atriz de 40 anos regressou para os Estados Unidos e reuniu-se com a cara-metade na Califórnia.

"Eles são oficialmente namorado e namorada", revelou uma fonte à revista. E continuou: “Ele é um cavalheiro, tem modos muito antigos e trata-a bem. Ele também se preocupa muito com a saúde e eles têm-se motivado mutuamente."

Reprodução Instagram, DR

"Agora ela está a oficializar a relação ao fazer a estreia no tapete vermelho com ele", explicou.

É a excelente forma física de Jacob Busch que deixar os fãs de Rebel em êxtase. Além disso, o empresário é milionário e estima-se que tenha uma fortuna avaliada em mais de 140 milhões de dólares.

Reprodução Instagram, DR