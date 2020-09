Instagram

“Há 15 anos, um dos dias mais felizes da minha vida. Éramos 2 miúdos cheios de sonhos, muitos deles entretanto já realizados. Hoje continuamos a sonhar e continuamos felizes. O amor vence sempre. ❤ “, escreveu Pedro Fernandes nas redes sociais, na legenda de uma fotografia tirada no dia do seu casamento com Rita Fernandes.

Instagram

A declaração de amor do locutor de rádio e apresentador de televisão mereceu uma resposta, também ela romântica, da sua mulher: “Ainda gosto mais de ti hoje! ❤️ O cabelo também ajuda ;) Venham mais anos e sempre a ter novos sonhos e a realizá-los, juntos!”.

O casal tem dois filhos: Tomás, de 12 anos, e Martim, de sete.