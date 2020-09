É no Brasil, ao lado de Alexandre Berttoluci Jr, que Katia Aveiro vai ver numa mansão de luxo. A irmã de Cristinano Ronaldo tem partilhado alguns detalhes da casa e ideias de decoração nas redes sociais e, pela primeira vez, partilhou uma fotografia exterior que dá para avaliar a dimensão da sua nova casa em Gramado, área onde tinha o seu restaurante, já encerrado, com o namorado.

"Não vejo a hora de nos vermos por cá e colocar os móveis, as luzes,as flores da varanda, ouvir os sorrisos e as gargalhadas dos meus meninos,ver o fumo da lareira a sair e receber as famílias e as minhas amigas de Portugal", começa por dizer Katia Aveiro, de forma entusiasmada. "Veem aquela janela lá em cima? É o meu quarto, ai como eu já me imagino por lá...( e a decoração,nem digo nada)", conta antes de revelar que teve receio de mudar e começar do zero.

Reprodução Instagram, DR