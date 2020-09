Instagram

“A maravilhosa equipa do programa Júlia. Felizes por assinarmos mais um dia com histórias que ninguém esquece. Obrigada a todos. Ontem, mais uma vez, fomos líderes”, escreveu Júlia Pinheiro no Instagram, na legenda de uma fotografia onde estão reunidos muitos dos rostos que ajudam a fazer o programa das tardes da SIC.

Ontem, o programa de Júlia Pinheiro liderou, no universo dos canais generalistas, com 22,9% de share e 5,3% de audiência média, o que corresponde a 500 mil e 600 telespetadores.