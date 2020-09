Alexander Hassenstein

Helen Svedin juntou-se às três filhas, Daniela, Martina e Stella, numa campanha de joias muito especial. A mulher de Luís Figo decidiu, por isso, partilhar com os seus seguidores nas redes sociais uma imagem da campanha, posando ao lado das três jovens, que herdaram o seu cabelo louro.

Entretanto, entre os vários comentários à publicação não fizeram esperar elogios à mulher e três as filhas do ex-futebolista português. "Belíssimas"; Parecem quatro irmãs" e "Que família linda e amável", pode ler-se entre as muitas mensagens deixadas pelos internautas.

Recorde-se que Helen Svedin e Luís Figo completaram 19 anos de casamento em junho passado.

Reprodução Instagram, DR