“Olhem só este momento, que ternura!! A mãe canta e o António sorri mesmo estando a dormir ! É...O amor entre estes dois não tem limite basta a voz dela para ele ficar derretido e eu tb 😜😘”, escreveu Bibá Pitta no Instagram, na legenda de um vídeo encantador da sua filha Maria com o filho mais novo, António Maria, que nasceu no passado mês de maio.

A jovem hospedeira de bordo é ainda mãe de Duarte, de três anos, também fruto da sua relação com Guilherme Paixão.