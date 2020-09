Reprodução Instagram, DR

Este ano foi muito difícil para Amanda Kloots que, após ver o seu marido perder uma das pernas e estar internado durante três meses, acabou mesmo por perder Nick Cordero, que morreu devido a complicações associadas à Covid-19 em julho.

Esta terça-feira, dia 22 de setembro, a instrutora de fitness mostrou nas redes sociais uma forma muito especial de manter a lembrança do marido viva. "A minha amiga de anos da Broadway tem um negócio de cerâmica incrível em Los Angeles e convidou-nos a fazer cerâmica usando algumas das cinzas do Nick", começou por explicar na legenda da imagem onde está ao lado do filho, Elvis, de um ano.

“Aprendi de quantas formas podemos reaproveitar as cinzas e fazer coisas novas com elas. Acho que é além de bonito, uma forma de mantê-lo vivo!", revelou.

Amanda mostrou como ela e o seu filho trabalharam o barro que foi misturado com algumas cinzas do ator. "Elvis e eu molhámos as mãos e colocámo-las na argila para fazer as nossas marcas na peça. Será um vaso!", afirmou. "Isto foi tão incrível e realmente senti-me especial. Uma maneira de transformar algo triste em algo alegre", disse.

A instrutora de fitness revelou ainda na sua conta de Instagram que pretende usar algumas cinzas do falecido marido, com quem se casou em 2017, em jóias e já espalhou outras no oceano pacífico.

Noam Galai