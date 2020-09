Instagram

“O equinócio chegou há 12 anos com o elemento mais transformador de todos!

Gratidão. Alegria. Esplendor e palhaçada!”, escreveu Sandra Celas no Instagram para assinalar mais um ano de vida da sua única filha, Miranda, que nasceu da relação já terminada com o ilustrador e designer gráfico António Jorge Gonçalves.

Neste dia tão especial, a atriz, de 45 anos, revelou também duas fotografias inéditas (e muito raras) da filha. As imagens mostram que mãe e filha têm uma relação muito cúmplice.