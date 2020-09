Instagram

César Mourão sempre prezou pela discrição no que diz respeito à sua vida privada, mas desde o início da pandemia, o humorista tem vindo a partilhar cada vez mais momentos da sua vida familiar com os seus seguidores nas redes sociais. Foi o caso desta terça-feira, 22 de setembro. César Mourão brindou os internautas com uma divertida fotografia do filho, Martim, que completa dois anos em novembro.

"Assalto à mão amada", escreveu o humorista na legenda da imagem em quem o menino surge com uma máscara cirúrgica e que fez as delícias dos internautas.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que Martim é fruto do relacionamento de César Mourão com Joana Lousão, com quem o apresentador de Terra Nossa se prepara para dar as boas-vindas ao segundo filho em comum. O humorista é ainda pai de Mariana, de 11 anos, fruto de uma relação anterior.